У Виборгу – потужний вибух, у Краснодарському краї дрони атакували аеродром, - росЗМІ

У Виборгу Ленінградської області пролунав потужний вибух, після чого виникла пожежа, за неофіційною інформацією – на місцевій нафтобазі. У станиці Кущівська Краснодарського краю БПЛА атакували військовий аеродром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські telegram-канали Astra , Shot , Baza .

Оновлено о 04:25. "Дим піднімається в районі НПЗ у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю, де було чути вибухи", - пише Astra.

РИА Новости повідомило про пожежу в результаті атаки дронів на покрівлі храму в селі Мале Городище у Бєлгородській області.

Astra з посиланням на місцевих пише про атаку БПЛА на військовий аеродром у станиці Кущівська Краснодарського краю.

Всі три канали з посиланням на місцевих жителів повідомили про потужний вибух у Виборгу, після чого виникла пожежа.

Також сьогодні вночі РосЗМІ повідомили про атаку ракет і безпілотників на тимчасово окупований Крим. У низці населених пунктів пролунали вибухи. "Кримський вітер" написав про "три прильоти в одну точку, в якийсь корабель в районі Інженерної бухти Севастополя".

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