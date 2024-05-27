Посадовця Приморського районного територіального центру комплектування (РТЦК) та соціальної підтримки (СП) Одеси викрито на багатомільйонній схемі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).
Як розповідають в ДБР, схема діяла з липня 2023 року. Начальник відділу втручався в роботу електронної бази реєстру військовозобов'язаних "Оберіг" та "відкоригував" дані 138 військовозобов’язаних. Послуга коштувала від 4,5 до 7 тисяч доларів, що дозволило фігуранту заробити більше мільйона доларів.
Фото: в Одеському ТЦК викрито багатомільйонну схему, "допомогли" 138 ухилянтам (dbr.gov.ua)
"Наразі ДБР встановило усіх осіб, які встигли скористались схемою. Частина з них встигла виїхати за кордон. При проведенні спільних заходів ДБР зі співробітниками РТЦК та СП, ухилянти, які залишились на території України були доставлені до центру комплектування для оновлення даних та подальшої мобілізації до лав ЗСУ", - додає ДБР.
Загалом було проведено 14 обшуків за місцем роботи й проживання фігуранта, а також учасників схеми. Процесуальні дії продовжуються.
Організатору схему загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у березні військовослужбовця одного з відділів Київського ТЦК та СП викрили на схемі з автомобілями для солдатів.
Зокрема у квітні було викрито працівника одного з відділів ТЦК та СП під час отримання хабаря.
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