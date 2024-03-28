Співробітника Київського ТЦК викрили на "схемі" з автомобілями для війська
Правоохоронці викрили військовослужбовця одного з відділів Київського територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП) на "схемі" з автомобілями для солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативного командування "Північ".
"Підозрюваний у змові з керівником одного з районних ТЦК та СП міста Києва винесли рішення постановки на військовий облік транспортних засобів без їх включення до переліку на передачу військовим формуванням", - пише командування.
За "роботу" співробітник ТЦК отримав неправомірну вигоду у розмірі 900 доларів.
Наразі підозрюваного взяту під варто. Найближчим часом очікується судове засідання, а також винесення вироку.
"Оперативне командування "Північ" всебічно буде сприяти проведенню розслідування, з метою очищення структури територіальних центрів від корупціонерів", - додає командування.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Одеській області завершено розслідування щодо працівника Роздільнянського районного ТЦК та соціальної підтримки СП, який разом з одним із правоохоронців торгував "білими квитками".
Також у Києві викрили шахраїв, які видавали себе за співробітників ТЦК та ДБР, й ошукали чоловіка на 1,7 млн гривень.
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