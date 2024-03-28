Фото: співробітника Київського ТЦК викрили на "схемі" з автомобілями для війська (ddk.dn.ua)

Правоохоронці викрили військовослужбовця одного з відділів Київського територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП) на "схемі" з автомобілями для солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативного командування "Північ".

"Підозрюваний у змові з керівником одного з районних ТЦК та СП міста Києва винесли рішення постановки на військовий облік транспортних засобів без їх включення до переліку на передачу військовим формуванням", - пише командування. За "роботу" співробітник ТЦК отримав неправомірну вигоду у розмірі 900 доларів. Наразі підозрюваного взяту під варто. Найближчим часом очікується судове засідання, а також винесення вироку. "Оперативне командування "Північ" всебічно буде сприяти проведенню розслідування, з метою очищення структури територіальних центрів від корупціонерів", - додає командування.