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В Одесском ТЦК разоблачена многомиллионная схема, "помогли" 138 уклонистам

Фото: в Одесском ТЦК разоблачена многомиллионная схема, "помогли" 138 уклонистам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Чиновник Приморского районного территориального центра комплектования (РТЦК) и социальной поддержки (СП) Одессы разоблачен на многомиллионной схеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Что случилось

Как рассказывают в ГБР, схема действовала с июля 2023 года. Начальник отдела вмешивался в работу электронной базы реестра военнообязанных "Оберег" и "откорректировал" данные 138 военнообязанных. Услуга стоила от 4,5 до 7 тысяч долларов, что позволило фигуранту заработать более миллиона долларов. 

 

Фото: в Одесском ТЦК разоблачена многомиллионная схема, "помогли" 138 уклонистам (dbr.gov.ua)

"Сейчас ГБР установило всех лиц, которые успели воспользоваться схемой. Часть из них успела выехать за границу. При проведении совместных мероприятий ГБР с сотрудниками РТЦК и СП, уклонисты, которые остались на территории Украины были доставлены в центр комплектования для обновления данных и дальнейшей мобилизации в ряды ВСУ", - добавляет ГБР. 

Всего было проведено 14 обысков по месту работы и жительства фигуранта, а также участников схемы. Процессуальные действия продолжаются. 

Что угрожает

Организатору схемы грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в марте военнослужащего одного из отделов Киевского ТЦК и СП разоблачили на схеме с автомобилями для солдат.

В частности в апреле был разоблачен работник одного из отделов ТЦК и СП во время получения взятки.

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