Обіцяв відстрочку за "хабар". В Києві затримали працівника ТЦК

В Києві затримали працівника одного з відділів територіального центру комплектування (ТЦК) та служби підтримки (СП) під час отримання "хабаря".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативного командування "Північ".

"За неправомірну вигоду у розмірі 300 доларів США підозрюваний обіцяв поставити на військовий облік та надати відстрочку від призову мешканцю Дніпра, який планував переїхати до столиці та влаштуватись на підприємство", - пише командування.

Що сталось

До вищезгаданого працівника ТЦК звернувся представник одного зі столичних підприємств з проханням поставити їхнього майбутнього працівника на військовий облік. Останній мешкав у Дніпрі й повинен був приїхати до Києва, але для офіційного працевлаштування необхідно було перебувати на обліку.

Працівник ТЦК запевнив співрозмовника у тому, що чоловіка одразу мобілізують, але запропонував "відстрочку" за 300 доларів.

Що загрожує

У ході слідчих дій працівнику ТЦК повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує 5 років позбавлення волі.