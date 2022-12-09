З Одеського порту вирушило судно с пшеницею для Сомалі
З порту "Одеса" у складі каравану вийшло судно з 25 тисячами тонн продовольчої пшениці до Сомалі у рамках ініціативи Grain From Ukraine.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінінфраструктури.
"Попри війну та териристичні атаки Росії на українську цивільну інфраструктуру Україна продовжує розділяти відповідальність зі світом у питаннях протидії світовому голоду. Ці 25 тисяч тонн - пряма допомога від української держави. Доставка гуманітарного вантажу реалізується за підтримки уряду Японії, Франції та Фінляндії", - сказав віце-прем’єр міністр розвитку територій, громад та інфраструктури Олександр Кубраков.
Зазначається, що балкер NEVA - це вже третє судно в рамках програми Grain From Ukraine. На борту перших двох суден - 55 тисяч тонн української пшениці. Ці судна були направлені до Єфіопії, що перебуває на межі голоду. Так, це забезпечить продовольством майже 200 тисяч людей на рік.
Загалом з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 533 судна, які експортували 13,3 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував безстроково продовжити зернову ініціативу та розширити її на інші українські порти.
Окрім того, президент повідомляв, що Україна до кінця весни відправить близько 60 суден із зерном до країн Африки.
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