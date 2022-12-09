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С Одесского порта отправилось судно с пшеницей для Сомали

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Одесская область, Пятница 09 декабря 2022 12:34
С Одесского порта отправилось судно с пшеницей для Сомали Фото: из Одесского порта отправилось судно с пшеницей для Сомали (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Из порта "Одесса" в составе каравана вышло судно с 25 тысячами тонн продовольственной пшеницы в Сомали в рамках инициативы Grain From Ukraine.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мининфраструктуру.

"Несмотря на войну и террористические атаки России на украинскую гражданскую инфраструктуру, Украина продолжает разделять ответственность с миром в вопросах противодействия мировому голоду. Эти 25 тысяч тонн - прямая помощь от украинского государства. Доставка гуманитарного груза реализуется при поддержке правительства Японии, Франции и Финляндии", - сказал вице-премьер министр развития территорий, общин и инфраструктуры Александр Кубраков.

Отмечается, что балкер NEVA - это уже третье судно в рамках программы Grain From Ukraine. На борту первых двух судов - 55 тысяч тонн украинской пшеницы. Эти суда были направлены в Эфиопию, которая находится на грани голода. Так, это обеспечит продовольствием почти 200 тысяч человек в год.

Всего с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 533 судна, которые экспортировали 13,3 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил бессрочно продлить зерновую инициативу и расширить ее на другие украинские порты.

Кроме того, президент сообщал, что Украина до конца весны отправит около 60 судов с зерном в страны Африки.

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Одесса МИУ продовольственный кризис
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