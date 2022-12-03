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До кінця весни Україна відправить близько 60 суден із зерном до країн Африки, - Зеленський

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Субота 03 грудня 2022 00:41
До кінця весни Україна відправить близько 60 суден із зерном до країн Африки, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В рамках української ініціативи Grain from Ukraine ("Зерно з України") буде відправлено близько 60 суден із пшеницею та іншим гуманітарним продовольчим вантажем до країн Африки до кінця весни 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що 2 грудня в порт Одеси зайшло вже третє судно у рамках цієї ініціативи. Так, 25 тисяч тонн гуманітарної пшениці буде відправлено в Сомалі.

"Друге судно - завершує завантаження в порту Чорноморськ - прямуватиме до Ефіопії. На його борту - 30 тисяч тонн пшениці. Також в Ефіопію прямує й перше судно за цією програмою - "Зерно з України". А загалом до кінця весни відправимо близько 60 суден з таким гуманітарним вантажем", - розповів президент.

Зеленський звернув увагу, що такі продовольчі рейси є "буквально порятунком від голоду для мільйонів людей".

"І я вдячний усім нашим партнерам, які долучилися до української ініціативи", - сказав він.

Також Зеленський висловився і про іншу українську ініціативу - експортну зернову, яка "дозволила поставити на продовольчий ринок майже 13 мільйонів тонн української агропродукції".

"Важливий внесок у світову безпеку. Робимо все, щоб наростити постачання", - додав президент.

Раніше повідомлялося, що Кабмін збільшив гуманітарну допомогу Ефіопії та Сома - з держбюджету додатково виділяється 124 млн гривень на зерно для голодуючих країн Африки.

Також перед цим уряд України надав гуманітарну допомогу Судану, Ємену, Кенії та Нігерії. Так, голодуючим країнам надішлють пшеницю та кукурудзу на 900 млн гривень.

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Володимир Зеленський
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