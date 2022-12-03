До кінця весни Україна відправить близько 60 суден із зерном до країн Африки, - Зеленський

В рамках української ініціативи Grain from Ukraine ("Зерно з України") буде відправлено близько 60 суден із пшеницею та іншим гуманітарним продовольчим вантажем до країн Африки до кінця весни 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що 2 грудня в порт Одеси зайшло вже третє судно у рамках цієї ініціативи. Так, 25 тисяч тонн гуманітарної пшениці буде відправлено в Сомалі.

"Друге судно - завершує завантаження в порту Чорноморськ - прямуватиме до Ефіопії. На його борту - 30 тисяч тонн пшениці. Також в Ефіопію прямує й перше судно за цією програмою - "Зерно з України". А загалом до кінця весни відправимо близько 60 суден з таким гуманітарним вантажем", - розповів президент.

Зеленський звернув увагу, що такі продовольчі рейси є "буквально порятунком від голоду для мільйонів людей".

"І я вдячний усім нашим партнерам, які долучилися до української ініціативи", - сказав він.

Також Зеленський висловився і про іншу українську ініціативу - експортну зернову, яка "дозволила поставити на продовольчий ринок майже 13 мільйонів тонн української агропродукції".

"Важливий внесок у світову безпеку. Робимо все, щоб наростити постачання", - додав президент.