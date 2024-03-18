В Одеській області зміцнюють та будують оборонні фортифікації, - ОВА

Нагадаємо, у Латвії затвердили план зміцнення кордону. Така стратегія підвищення обороноздатності та мобільності на східному кордоні є складовою Балтійської лінії оборони. Вона передбачатиме розміщення пунктів підтримки військових підрозділів Національних Збройних Сил (НВС) вздовж кордону з Росією та Білоруссю.

Це оборонні структури, укріплені позиції, перешкоди, протитанкові рови та склади з боєприпасами. Протягом п'яти років оборонна галузь планує інвестувати 303 млн євро в зміцнення кордону. Початок робіт заплановано на березень.

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