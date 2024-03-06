"Зуби дракона" та рови: у Латвії затвердили план зміцнення кордону

У вівторок, 5 березня, кабінет міністрів Латвії затвердив план військового зміцнення східного кордону з Росією та Білоруссю вартістю 303 мільйони євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Delfi Литва.

Зазначається, що стратегія зміцнення оборони та мобільності на східному кордоні є складовою Балтійської лінії оборони. Вона міститиме розміщення пунктів підтримки підрозділів Національних Збройних Сил (НВС) уздовж кордону з Росією та Білоруссю.

Це оборонні структури, укріплені позиції, перешкоди, протитанкові рови та склади з боєприпасами. Протягом п'яти років оборонна галузь інвестуватиме в укріплення кордону 303 млн євро. Початок робіт заплановано на березень.

Зміцнення кордону в Латвії розпочнеться з перекопування доріг та будівництва надовбів, а в подальшому - ровів.

Крім того, буде встановлено різні перешкоди: протитанкові рови буде укріплено бетонними конструкціями "драконові зуби" та протитанковими мінами. Розміщення перешкод буде адаптовано до місцевості, використовуючи природні бар'єри - болота, ліси та інші природні об'єкти, зазначається у повідомленні.

Також буде встановлено безпечні сховища для вибухівок, мін та інженерно-технічних матеріалів. З метою затримання можливого просування противника буде розроблено плани підготовки доріг, залізниць та мостів.