В Одесской области укрепляют и строят оборонительные фортификации, - ОВА

"Враг коварен и безжалостен. А война продолжается. И основная задача - не дать врагу захватить новые территории. Поэтому усиление обороноспособности региона - это самое приоритетное направление", - говорится в сообщении.

В настоящее время в области активно строят фортификационные сооружения, устанавливают заградительные рубежи - "зубы драконов", противотанковые рвы и другие невзрывные заграждения.