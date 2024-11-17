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В Одеській області загинули двоє енергетиків внаслідок ракетної атаки

Фото: в Одеській області загинули двоє енергетиків (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія 17 листопада атакували енергетичну інфраструктуру в Одеській області. Загинули двоє енергетиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Одеської області.

За даними слідства, вранці 17 листопада російські війська завдали ракетних ударів по Одеській області. Ворог поцілив по енергетичній інфраструктурі регіону. Загинули двоє співробітників енергооб’єкта.

В Одеському районі пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та автомобілі. Внаслідок атаки постраждав 17-річний хлопець, його з осколковими пораненнями доставлено до лікарні.

За фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України) відкрили кримінальну справу.

 

t.me/odesa_prokuratura

 

Наслідки російської атаки

У неділю, 17 листопада, армія РФ завдала комбінованого удару по Україні після майже трьох місяців перерви. Росіяни випустили 120 ракет та 90 дронів. Сили ППО знищили 144 цілі.

Сьогодні під час атаки пілоти винищувачів F-16 збили 10 повітряних цілей. Ворог атакував енергетичні об'єкти та інфраструктуру. Найважча ситуація в Одесі, у місті фіксують перебої зі світлом, водою та теплом.

Зафіксовані влучання у Миколаєві, Запоріжжі, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Вінницькій, Полтавській та інших областях. Внаслідок атаки є жертви та поранені.

Детальніше про наслідки російської атаки - у нашому матеріалі.

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ОдесаВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниЕнергетики