В Одеській області загинули двоє енергетиків внаслідок ракетної атаки

Наслідки російської атаки

У неділю, 17 листопада, армія РФ завдала комбінованого удару по Україні після майже трьох місяців перерви. Росіяни випустили 120 ракет та 90 дронів. Сили ППО знищили 144 цілі.

Сьогодні під час атаки пілоти винищувачів F-16 збили 10 повітряних цілей. Ворог атакував енергетичні об'єкти та інфраструктуру. Найважча ситуація в Одесі, у місті фіксують перебої зі світлом, водою та теплом.

Зафіксовані влучання у Миколаєві, Запоріжжі, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Вінницькій, Полтавській та інших областях. Внаслідок атаки є жертви та поранені.

Детальніше про наслідки російської атаки - у нашому матеріалі.

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