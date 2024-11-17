Пілоти F-16 збили 10 повітряних цілей під час масованої атаки РФ, - Зеленський
Винищувачі F-16 збили 10 повітряних цілей під час масштабної атаки Росії 17 листопада. Всього сили ППО знищили 144 цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
Як зазначив глава держави, за тиждень Росія випустила по Україні майже 140 ракет різних типів, понад 900 керованих авіаційних бомб та більш ніж 600 ударних дронів.
За словами президента, сьогодні українські пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей. Зараз триває ліквідація наслідків комбінованої атаки на інфраструктуру у Рівненській, Львівській, Дніпропетровській, Волинській та Одеській областях.
"Російські терористи вкотре хочуть залякати нас холодом та відсутністю світла. Знову повторюючи свої дії та намагаючись отримати від них результат. Весь світ бачить і знає, що ми захищаємося від абсолютного зла, яке не розуміє жодної мови, окрім сили. Нам потрібна єдність, світу потрібна єдність. Лише разом можна зупинити це зло", - додав Зеленський.
Масштабний обстріл України
У неділю, 17 листопада, Росія майже після тримісячної перерви атакувала Україну. Окупанти випустили 120 ракет та 90 дронів. Сили ППО знищили 144 цілі.
Під ударом ворога була енергетика - об'єкти генерації, зокрема ТЕС, та об’єкти передачі електроенергії. По Україні вводили аварійні відключення світла. Найважча ситуація зі світлом в Одесі.
Зафіксовані влучання у Миколаєві, Запоріжжі, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Вінницькій, Полтавській та інших областях. Внаслідок атаки є жертви та поранені.
Більше про наслідки масштабної атаки Росії - у матеріалі РБК-Україна.
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