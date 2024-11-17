В Одесской области погибли два энергетика в результате ракетной атаки

По данным следствия, утром 17 ноября российские войска нанесли ракетные удары по Одесской области. Враг попал по энергетической инфраструктуре региона. Погибли два сотрудника энергообъекта.

В Одесском районе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили. В результате атаки пострадал 17-летний парень, он с осколочными ранениями доставлен в больницу.

По факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины) возбуждено уголовное дело.

t.me/odesa_prokuratura

Уточнение от Минэнерго

Министерство энергетики подтверждает гибель двух энергетиков в Одесской области. Мужчины работали на одной из подстанций "Укрэнерго", в которую сегодня был направлен прямой вражеский удар.

В результате атаки погибли 41-летний Дмитрий Каминный (диспетчер подстанции) и 44-летний Максим Шаргородский (электромонтер). Максим с начала полномасштабного вторжения до мая 2023 года был мобилизован в ряды ВСУ, по возвращении продолжил работать электромонтером.

У обоих мужчин остались несовершеннолетние дети.

t.me/energyofukraine