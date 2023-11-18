UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Одеській області внаслідок обстрілу було пошкоджено нафтобазу, - Міненерго

Фото: в Одеській області внаслідок обстрілу було пошкоджено нафтобазу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Одеській області внаслідок російської атаки 18 листопада була пошкоджена нафтобаза. Також через обстріл є відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики у Telegram.

"Вночі внаслідок ворожого удару було пошкоджено енергетичний об’єкт - нафтобазу. Внаслідок удару також пошкоджені електромережі", - йдеться у повідомленні.

За даними Міненерго, через російський удар без світла залишилося 1550 споживачів в Одеській області. Також через технологічні порушення без світла понад 1700 споживачів. Тривають роботи з підключення.  

У Запорізькій області через падіння дрона було відключено повітряну лінію електропередач. Знеструмлення не було.

У Донецькій області внаслідок обстрілів було знеструмлено 12 населених пунктів, без світла залишилися майже 21 тисяча абонентів.

Нічний удар по Україні

Вночі 18 листопада у Києві та низці областей двічі лунала повітряна тривога. Повітряні сили повідомили, що росіяни випустили 38 "Шахедів", сили ППО збили 29 ворожих безпілотників.

Сьогодні був атакований об'єкт енергетики в Одеській області, там спалахнула пожежа. Постраждав співробітник. У ДТЕК повідомили, що в Одеській області без світла залишилися 2 тисячі споживачів.

В "Укренерго" заявили, що удар по Одеській області не вплив на роботу української енергосистеми.

Все, що відомо про наслідки нічного обстрілу України - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаМинэнергоВійна в УкраїніВійна Росії проти України