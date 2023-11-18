В Одеській області внаслідок обстрілу було пошкоджено нафтобазу, - Міненерго

"Вночі внаслідок ворожого удару було пошкоджено енергетичний об’єкт - нафтобазу. Внаслідок удару також пошкоджені електромережі", - йдеться у повідомленні.

За даними Міненерго, через російський удар без світла залишилося 1550 споживачів в Одеській області. Також через технологічні порушення без світла понад 1700 споживачів. Тривають роботи з підключення.

У Запорізькій області через падіння дрона було відключено повітряну лінію електропередач. Знеструмлення не було.

У Донецькій області внаслідок обстрілів було знеструмлено 12 населених пунктів, без світла залишилися майже 21 тисяча абонентів.

Нічний удар по Україні

Вночі 18 листопада у Києві та низці областей двічі лунала повітряна тривога. Повітряні сили повідомили, що росіяни випустили 38 "Шахедів", сили ППО збили 29 ворожих безпілотників.

Сьогодні був атакований об'єкт енергетики в Одеській області, там спалахнула пожежа. Постраждав співробітник. У ДТЕК повідомили, що в Одеській області без світла залишилися 2 тисячі споживачів.

В "Укренерго" заявили, що удар по Одеській області не вплив на роботу української енергосистеми.

Все, що відомо про наслідки нічного обстрілу України - у матеріалі РБК-Україна.