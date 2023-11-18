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Через обстріл енергооб'єкта під Одесою без світла залишились 2 тисячі родин, - ДТЕК

Одеса, Субота 18 листопада 2023 11:25
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Через обстріл енергооб'єкта під Одесою без світла залишились 2 тисячі родин, - ДТЕК Фото: під Одесою без світла залишились 2 тисячі родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл об'єкту енергетики під Одесою в суботу, 18 листопада, без світла залишилося 2 тисячі сімей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Російські окупанти вкотре нанесли удар з повітря. В Одеській області 2 тисячі родин залишилось без світла", - йдеться в повідомленні.

В компанії додають, що ситуація також ускладнилась несприятливими погодними умовами.

"Енергетики ДТЕК вже працюють над відновленням електропостачання", - запевняють спеціалісти.

Обстріл України

З вечора 17 листопада до ранку 18 листопада російські війська влаштували чергову масовану атаку по території України, запустивши 38 дронів-камікадзе за 8 годин. Тривога в країні оголошувалась двічі. Зокрема, в Одеському районі зафіксовано "приліт" в об'єкт енергетики. Почалася пожежа, яку рятувальники успішно загасили. Одна людина отримала поранення. Детальніше про наслідки атаки – у матеріалі РБК-Україна.

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