Атака на енергооб'єкт під Одесою і ефективна робота ППО під Києвом: наслідки обстрілу РФ вночі

Починаючи з вечора 17 листопада і до раннього ранку, 18 листопада російські війська не припиняючи хвилями запускали дрони-камікадзе територією України, тривогу оголошували кілька разів. Більшість цілей вдалося збити, але не обійшлося і без наслідків, є поранений.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, Telegram-канал Київської ОВА, Думська, Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, ДСНС України в Одеській області, Telegram-канал голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Всі подробиці нічної атаки РФ на Україну - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Обстріл енергетики Одеської області

Попри те, що більшість російських дронів-камікадзе вдалося збити, в Одеській області ворожий БПЛА вдарив в об'єкт енергетики, почалася пожежа. Одна людина отримала поранення.

"В Одеському районі вночі відбулось влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Один цивільний співробітник отримав поранення, його госпіталізовано", - пише "Думська".

За даними журналістів, пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яку оперативно приборкали.

Наразі рятувальникам уже вдалося загасити пожежу на енергооб'єкті в Одеській області після атаки.

Рятувальники показали, як гасили вогонь на енергооб'єкті в Одеській області (facebook.com/DSNSODE)

Ефективна робота ППО під Києвом

Ймовірно, ворожі дрони-камікадзе намагалися "прорватися" в повітряний простір столиці. У Київській області цієї ночі працювала ППО, а тривога оголошувалась двічі. Попри спроби ворога атакувати столицю, всі цілі були збиті на підльоті, в області.

"Цієї ночі російський ворог атакував нашу область БпЛА. Повітряна тривога оголошувалася двічі. В області працювала ППО. Дякуємо нашим захисникам! Усі ворожі об’єкти збиті", - йдеться у зведенні Київської ОВА.

За даними ОВА, постраждалі відсутні, інфраструктура та житлові будинки непошкоджені.

Інші області

Ворожі цілі були збиті й у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Зокрема, у Запорізькій області силам ППО вдалося "приземлити" 4 російські дрони, з 8, запущених по Запоріжжю. Почалася пожежа.

"Ввечері 17 листопада, у період часу з 20:10 до 21:42, ворог випустив по обласному центру 8 безпілотників - 4 вдалося знищити. В результаті атаки спалахнула пожежа на об'єктах інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила", - розповів голова ОВА Юрій Малашко.

У Дніпропетровській області, за даними голови ОВА Сергія Лисака, вчора ввечері ППО знищила БПЛА окупантів над Павлоградським районом.

"Долітався", ймовірно, ворожий "шахед", - зазначив він.

Ворог атакував дронами і Чернігівську область. Як розповів голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, сьогодні вночі ворог завдав повітряного удару по регіону. Хоча атаки дронів відбила ППО, пошкоджено будівлі інфраструктури.

"Внаслідок наземних вибухів пошкоджено інфраструктурні будівлі, інформацію про загиблих не зафіксовано. Дані про наслідки цієї терористичної атаки уточнюються", - зазначив він.

Тривогу оголошували кілька разів, атака тривала 8 годин

За ніч в Україні кілька разів було оголошено повітряну тривогу. Так, під час першої на Хмельниччині працювала ППО. Пізніше повітряну тривогу оголосили і у Києві та північних областях України. Зокрема, у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики на півночі країни.

За даними Повітряних сил, Росія запустила територією України 38 дронів-камікадзе, 29 з яких вдалося збити. Ворог запускав дрони хвилями, групами у різних регіонах із Курської області РФ. Атака тривала з 20:00 17 листопада до 4:00 18 листопада та тривала 8 годин.