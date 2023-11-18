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Чи вплинув на енергосистему України удар по Одеській області: відповідь Кудрицького

Одеса, Субота 18 листопада 2023 12:24
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Чи вплинув на енергосистему України удар по Одеській області: відповідь Кудрицького Фото: голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Удар по енергооб'єкту в Одеській області не вплинув на роботу української енергосистеми. Вона працює стабільно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що українці повинні зберігати інформаційну тишу. Тому Кудрицький не назвав, який саме об'єкт був ушкоджений. За його словами, це об'єкт регіонального значення.

"Я можу сказати, що це є об'єкт регіонального значення. На стабільність роботи енергосистеми сьогоднішня атака, очевидно, не вплине", - сказав він.

Кудрицький наголосив, що з досвіду минулого року можна зробити висновок, що окупанти намагаються атакувати об'єкти енергетики біля великих міст. Тому енергетики приділяють підвищену увагу інфраструктурі, розташованій у таких регіонах.

Що відомо про нічний обстріл

Цієї ночі 18 листопада у Києві та низці областей двічі лунала повітряна тривога. Окупанти атакували дронами, також була загроза балістики. Повітряні сили повідомили, що росіяни випустили 38 "Шахедів", сили ППО збили 29 ворожих безпілотників.

Сьогодні був атакований об'єкт енергетики в Одеській області, там спалахнула пожежа. Постраждав співробітник. Через удар в Одеській області без світла залишилися 2 тисячі споживачів.

Все, що відомо про наслідки нічного обстрілу України - у матеріалі РБК-Україна.

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