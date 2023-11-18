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В Одесской области в результате обстрела была повреждена нефтебаза, - Минэнерго

Фото: в Одесской области в результате обстрела была повреждена нефтебаза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Одесской области в результате российской атаки 18 ноября была повреждена нефтебаза. Также из-за обстрела есть отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики в Telegram.

"Ночью в результате вражеского удара был поврежден энергетический объект - нефтебаза. В результате удара также повреждены электросети", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, из-за российского удара без света осталось 1550 потребителей в Одесской области. Также из-за технологических нарушений без света более 1700 потребителей. Продолжаются работы по подключению.

В Запорожской области из-за падения дрона была отключена воздушная линия электропередач. Обесточивания не было.

В Донецкой области в результате обстрелов было обесточено 12 населенных пунктов, без света осталось почти 21 тысяча абонентов.

Ночной удар по Украине

Ночью 18 ноября в Киеве и ряде областей дважды звучала воздушная тревога. Воздушные силы сообщили, что россияне выпустили 38 "Шахедов", силы ПВО сбили 29 вражеских беспилотников.

Сегодня был атакован объект энергетики в Одесской области, там вспыхнул пожар. Пострадал сотрудник. В ДТЭК сообщили, что в Одесской области без света остались 2 тысячи потребителей.

В "Укрэнерго" заявили, что удар по Одесской области не влияет на работу украинской энергосистемы.

Все, что известно о последствиях ночных обстрелов Украины - в материале РБК-Украина.

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