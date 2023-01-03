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У Одеській області військові виявили та ліквідували морську міну

Фото: військові виявили та ліквідували морську міну на Одещині (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Одеській області Сили оборони виявили та ліквідували чергову морську міну, яка дрейфувала до берега.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

"У морі виявлено чергову протикорабельну міну, зірвану з кріплення штормом. "Плаваючу небезпеку" хвилі вперто спрямовували у бік узбережжя. Завдяки оперативному реагуванню, міну контрольовано підірвано в морі підрозділом ВМС ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі ВМС також нагадали всім шанувальникам морських купань та прибережного відпочинку: море несе в собі багато схожих ворожих "сюрпризів". Обмеження військового стану спрямовані на збереження життя та здоров'я українців.

Раніше ми писали, що в Одесі 1 січня хвилями викинуло на берег морську якорну міну. Її знищили вибухотехніки. Крім того, до берега у курортному Коблеві Миколаївської області прибуло морську міну. Її прибило штормом, вона вибухнула.

Як повідомлялося, у Одеській області прикордонники спільно з бійцями ТРО виявили морську міну. Її винесло у гирло Дунаю.

Також військово-морські сили Румунії здійснили контрольований вибух військово-морської міни, що дрейфує біля берега Чорного моря.

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