У курортному Коблевому до берега прибило міну, вона вибухнула (відео)

До берега у курортному Коблевому до берега прибило морську міну. Її прибило штормом, вона вибухнула.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Нацполиции в Николаевской области Сергея Шайхета.

"На щастя, обійшло без потерпілих", - розповів він.

Він зазначив, що таких небезпечних предметів дуже багато, тому треба бути пильними.

"Якщо виявили вибухівку або будь-який інший небезпечний предмет, одразу телефонуйте на 102", - додав Шайхет.