У курортному Коблевому до берега прибило міну, вона вибухнула (відео)
До берега у курортному Коблевому до берега прибило морську міну. Її прибило штормом, вона вибухнула.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Нацполиции в Николаевской области Сергея Шайхета.
"На щастя, обійшло без потерпілих", - розповів він.
Він зазначив, що таких небезпечних предметів дуже багато, тому треба бути пильними.
"Якщо виявили вибухівку або будь-який інший небезпечний предмет, одразу телефонуйте на 102", - додав Шайхет.
Як повідомлялось, в Одеській області прикордонники спільно з бійцями ТРО виявили морську міну. Її винесло в гирло Дунаю.
Також військово-морські сили Румунії здійснили контрольований вибух військово-морської міни, що дрейфує біля берега Чорного моря.
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