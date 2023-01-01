В Одесі на берег винесло морську міну, її підірвали

В Одесі сьогодні, 1 січня, хвилями викинуло на берег морську якірну міну. Її знищили вибухотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

"Одеса, видихаємо. На узбережжі було контрольовано знешкоджено протикорабельну ворожу міну шляхом підриву. Дякую Силам оборони за професійну роботу. Подробиці – пізніше", - зазначив спікер Одеської ОВА.

Раніше ми писали, що до берега в курортному Коблеві Миколаївської області прибуло морську міну. Її прибило штормом, вона вибухнула.

Як повідомлялося, раніше прикордонники спільно з бійцями ТРО виявили морську міну. Її винесло у гирло Дунаю.

Також військово-морські сили Румунії здійснили контрольований вибух військово-морської міни, що дрейфує біля берега Чорного моря.

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