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В Одесской области военные обнаружили и ликвидировали морскую мину

Новина українською →
Одесса, Вторник 03 января 2023 18:30
В Одесской области военные обнаружили и ликвидировали морскую мину Фото: военные обнаружили и ликвидировали морскую мину в Одесской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Одесской области Силы обороны обнаружили и ликвидировали очередную морскую мину, которая дрейфовала к берегу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.

"В море обнаружена очередная противокорабельная мина, сорванная с крепления штормом. "Плавающую опасность" волны упрямо направляли в сторону побережья. Благодаря оперативному реагированию, мину контролируемо подорвано в море подразделением ВМС ВСУ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ВМС также напомнили всем поклонникам морских купаний и прибрежного отдыха: море несет в себе много схожих вражеских "сюрпризов". Ограничения военного положения направлены на сохранение жизни и здоровья украинцев.

Ранее мы писали, что в Одессе 1 января волнами выбросило на берег морскую якорную мину. Ее уничтожили взрывотехники. Кроме того, к берегу в курортном Коблево Николаевской области прибыло морскую мину. Ее прибило штормом, она взорвалась.

Как сообщалось, в Одесской области пограничники совместно с бойцами ТРО обнаружили морскую мину. Ее вынесло в устье Дуная.

Также военно-морские силы Румынии совершили контролируемый взрыв военно-морской мины, дрейфующей у берега Черного моря.

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