В Одеській області викрили наркобізнес з мільйонним обігом

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно було викрито угорця, який з листопада 2019 року організував та очолив наркобізнес, до складу якого залучив ще трьох українців.

Також ще один наркобізнес було викрито у Дніпропетровській області, де діяла банда, до складу якої входили вісім чоловік.

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