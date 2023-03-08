Угорець організував в Києві наркобізнес: зберігав кокаїну на 200 тисяч доларів

Уродженець Закарпатської області, який має громадянство Угорщини, з листопада 2019 року організував та очолив наркобізнес, до складу якого залучив ще трьох українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру .

Організатор підшуковував осіб, у яких учасники організованої групи здійснювали закупку кокаїну, координував дії наркодилерів, налагоджував їхні контакти з "клієнтами", визначав кількість та суму грошових коштів, які необхідно отримати за збут наркотичного засобу. Також він розробив та впровадив систему штрафів за неналежне виконання функцій підпорядкованими учасниками організованої групи.

Своєю чергою, інші учасники організованої групи, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, реалізовували "товар" на території міста Києва, використовуючи при цьому автомобілі преміумкласу Lexus та BMW, у яких дозволяли "клієнтам" вживати придбаний кокаїн.

Фото: угорець організував в Києві наркобізнес (t.me/kyiv_pro_office)

За результатами проведених обшуків в автомобілях, а також за місцями проживання фігурантів вилучено понад 1 кілограму кокаїну, грошові кошти в сумі 10 тисяч доларів США та 20 тисяч гривень, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи, два автомобілі: Лексус та BMW. У організатора вилучено автомобіль марки Mersedes-AMG GT, вартість якого сягає 200 тисяч доларів. На вилучене майно накладено арешт.

Загальна вартість вилученої наркотичної речовини становить близько 200 тисяч доларів.

У разі доведення провини організатору загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

