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В Дніпрі викрили наркобізнес з мільйонними доходами

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Понеділок 13 лютого 2023 14:23
В Дніпрі викрили наркобізнес з мільйонними доходами Фото: в Дніпрі викрили наркобізнес з мільйонними доходами (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Дніпропетровській області діяла банда, до складу якої входили вісім чоловік. Злочинці організували наркобізнес.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

"Виготовляли метамфетамін в облаштованих нарколабораторіях, інгредієнти завозили з-за кордону. Продаж психотропу підозрювані здійснювали в місті методом "із рук в руки" та поштовими замовленнями по території України", - пише пресслужба.

Оплату за свій "товар" злочинці приймали на банківській карти або ж готівку. Щомісяця бізнес банди приносив їм понад 12 млн гривень.

Фото: в Дніпрі викрили наркобізнес з мільйонними доходами (gp.gov.ua)

Під час 10 санкціонованих обшуків у різних регіонах України, правоохоронці вилучили:

  • близько 2 кг психотропів, вартість яких складає на чорному ринку 4,5 млн грн;
  • лабораторне обладнання;
  • чорнові записи;
  • мобільні телефони;
  • банківські картки;
  • грошові кошти;
  • гранати РГД-5;
  • автомат АКС й набої;
  • елітні автомобілі.

"Сімох учасників групи затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі чотирьом із них обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - додає пресслужба.

Наразі вживаються заходи для встановлення місцеперебування співорганізатора злочину.

"Один із затриманих перебуває під судовим слідством в іншому кримінальному провадженні. У зв’язку з вчиненням ним даного злочину, внесена раніше застава у розмірі 1,5 млн грн буде стягнута у дохід держави. Також вирішується питання про накладення арешту на майно підозрюваних", - пише пресслужба.

Фото: в Дніпрі викрили наркобізнес з мільйонними доходами (gp.gov.ua)

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Дніпропетровська область
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