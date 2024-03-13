В Одесской области разоблачили наркобизнес с миллионным оборотом

Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно был разоблачен венгр, который с ноября 2019 года организовал и возглавил наркобизнес, в состав которого привлек еще трех украинцев.

Еще один наркобизнес был разоблачен в Днепропетровской области, где действовала банда, в состав которой входили восемь человек.

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