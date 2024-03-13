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В Одесской области разоблачили наркобизнес с миллионным оборотом

Фото: в Одесской области разоблачили наркобизнес с миллионным оборотом (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергей Пышкин

В Одесской области задержаны четыре наркодилера. Ежемесячный доход "бизнеса" составил более 2 млн 250 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как рассказывает ГПСУ, "бизнес" наладили четыре человека: 

  • двое мужчин; 
  • две женщины. 

Организатором была одна из женщин. 

"Группа специализировалась на распространении и сбыте широкого спектра наркотиков: крэка, каннабиса, амфетамина и Alfa-PVP. Ежемесячный доход злоумышленников по ценам "черного рынка" составлял более 2 млн 250 тысяч гривен", - пишет пресс-служба.

 

Фото: в Одесской области разоблачили наркобизнес с миллионным оборотом (t.me/DPSUkr)

Всех членов схемы задержали пограничники с Национальной полицией. Им сообщили о подозрении.  

Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно был разоблачен венгр, который с ноября 2019 года организовал и возглавил наркобизнес, в состав которого привлек еще трех украинцев.

Еще один наркобизнес был разоблачен в Днепропетровской области, где действовала банда, в состав которой входили восемь человек.

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