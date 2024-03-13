В Одеській області викрили наркобізнес з мільйонним обігом

В Одеській області затримали чотирьох наркодилерів. Щомісячний дохід "бізнесу" становив більше 2 млн 250 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Усіх членів схеми затримали прикордонники з Національною поліцією. Їм повідомили про підозру.

"Група спеціалізувалась на розповсюдженні та збуті широкого спектра наркотиків: креку, канабісу, амфетаміну та Alfa-PVP. Щомісячний дохід зловмисників за цінами "чорного ринку" становив понад 2 млн 250 тисяч гривень", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно було викрито угорця, який з листопада 2019 року організував та очолив наркобізнес, до складу якого залучив ще трьох українців.

Також ще один наркобізнес було викрито у Дніпропетровській області, де діяла банда, до складу якої входили вісім чоловік.

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