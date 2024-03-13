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В Одесской области разоблачили наркобизнес с миллионным оборотом

Среда 13 марта 2024 12:37
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В Одесской области разоблачили наркобизнес с миллионным оборотом Фото: в Одесской области разоблачили наркобизнес с миллионным оборотом (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергей Пышкин

В Одесской области задержаны четыре наркодилера. Ежемесячный доход "бизнеса" составил более 2 млн 250 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как рассказывает ГПСУ, "бизнес" наладили четыре человека:

  • двое мужчин;
  • две женщины.

Организатором была одна из женщин.

"Группа специализировалась на распространении и сбыте широкого спектра наркотиков: крэка, каннабиса, амфетамина и Alfa-PVP. Ежемесячный доход злоумышленников по ценам "черного рынка" составлял более 2 млн 250 тысяч гривен", - пишет пресс-служба.

Фото: в Одесской области разоблачили наркобизнес с миллионным оборотом (t.me/DPSUkr)

Всех членов схемы задержали пограничники с Национальной полицией. Им сообщили о подозрении.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно был разоблачен венгр, который с ноября 2019 года организовал и возглавил наркобизнес, в состав которого привлек еще трех украинцев.

Еще один наркобизнес был разоблачен в Днепропетровской области, где действовала банда, в состав которой входили восемь человек.

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ДПСУ Одесса
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