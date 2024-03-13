Фото: в Одесской области разоблачили наркобизнес с миллионным оборотом (t.me/DPSUkr)

В Одесской области задержаны четыре наркодилера. Ежемесячный доход "бизнеса" составил более 2 млн 250 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как рассказывает ГПСУ, "бизнес" наладили четыре человека: двое мужчин;

две женщины. Организатором была одна из женщин. "Группа специализировалась на распространении и сбыте широкого спектра наркотиков: крэка, каннабиса, амфетамина и Alfa-PVP. Ежемесячный доход злоумышленников по ценам "черного рынка" составлял более 2 млн 250 тысяч гривен", - пишет пресс-служба. Фото: в Одесской области разоблачили наркобизнес с миллионным оборотом (t.me/DPSUkr) Всех членов схемы задержали пограничники с Национальной полицией. Им сообщили о подозрении.