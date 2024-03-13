В Одесской области разоблачили наркобизнес с миллионным оборотом
В Одесской области задержаны четыре наркодилера. Ежемесячный доход "бизнеса" составил более 2 млн 250 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Как рассказывает ГПСУ, "бизнес" наладили четыре человека:
- двое мужчин;
- две женщины.
Организатором была одна из женщин.
"Группа специализировалась на распространении и сбыте широкого спектра наркотиков: крэка, каннабиса, амфетамина и Alfa-PVP. Ежемесячный доход злоумышленников по ценам "черного рынка" составлял более 2 млн 250 тысяч гривен", - пишет пресс-служба.
Фото: в Одесской области разоблачили наркобизнес с миллионным оборотом (t.me/DPSUkr)
Всех членов схемы задержали пограничники с Национальной полицией. Им сообщили о подозрении.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно был разоблачен венгр, который с ноября 2019 года организовал и возглавил наркобизнес, в состав которого привлек еще трех украинцев.
Еще один наркобизнес был разоблачен в Днепропетровской области, где действовала банда, в состав которой входили восемь человек.
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