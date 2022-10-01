"За даними слідства, чоловік після 24 лютого 2022 року був завербований представниками ФСБ РФ. Від російських кураторів отримав псевдонім "Професор", - пише пресслужба.

Зазначається, що агент ФСБ збирав інформацію для ворога про:

місця розташування блокпостів;

кількість та озброєння наших воїнів;

сили протиповітряної оборони;

командні пункти;

правоохоронні органи й спецслужби;

промислові об'єкти військового призначення в Одеській області;

місця ураження ракетними ударами;

способи укріплення штаба ОК "Південь", Одеської ОВА, СБУ та ГУНП.

Усю інформацію зрадник "зливав" у вигляді текстових повідомлень, координат із фото й відеосупроводом.

"Крім того, до співпраці з ворожою спецслужбою чоловік залучив свого знайомого з Івано-Франківська, який також був прихильником ідеї об’єднання РФ, РБ та України в єдине державне утворення під головуванням РФ. Також обвинувачений вербував жителів Одеської області для подальшої співпраці з країною-агресором", - додає пресслужба.

Зрадника було затримано під час чергового виконання чергового завдання російських кураторів. Під час обшуку правоохоронці вилучили телефон, який агент ФСБ використовував для передачі інформації.

Фото: в Одеській області судитимуть агента ФСБ під псевдонімом "Професор" (t.me/pgo_gov_ua)