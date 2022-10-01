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В Одеській області судитимуть агента ФСБ під псевдонімом "Професор"

Фото: в Одеській області судитимуть агента ФСБ під псевдонімом "Професор" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Одеській області судитимуть агента Росії під псевдонімом "Професор". З початку повномасштабного вторгнення ворога, житель Одеси зливав інформацію про наших військових, їх позиції та багато іншого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, чоловік після 24 лютого 2022 року був завербований представниками ФСБ РФ. Від російських кураторів отримав псевдонім "Професор", - пише пресслужба.

Зазначається, що агент ФСБ збирав інформацію для ворога про:

  • місця розташування блокпостів;
  • кількість та озброєння наших воїнів;
  • сили протиповітряної оборони;
  • командні пункти;
  • правоохоронні органи й спецслужби;
  • промислові об'єкти військового призначення в Одеській області;
  • місця ураження ракетними ударами;
  • способи укріплення штаба ОК "Південь", Одеської ОВА, СБУ та ГУНП.

Усю інформацію зрадник "зливав" у вигляді текстових повідомлень, координат із фото й відеосупроводом.

"Крім того, до співпраці з ворожою спецслужбою чоловік залучив свого знайомого з Івано-Франківська, який також був прихильником ідеї об’єднання РФ, РБ та України в єдине державне утворення під головуванням РФ. Також обвинувачений вербував жителів Одеської області для подальшої співпраці з країною-агресором", - додає пресслужба.

Зрадника було затримано під час чергового виконання чергового завдання російських кураторів. Під час обшуку правоохоронці вилучили телефон, який агент ФСБ використовував для передачі інформації.

Фото: в Одеській області судитимуть агента ФСБ під псевдонімом "Професор" (t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала у звільненому Вовчанську Харківської області колаборанта, відомого у кримінальних колах. Також було викрито "розконсервованого" агента Росії у Хмельницькій області.

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