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В Хмельницькій області СБУ затримала "розконсервованого" агента Росії

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П'ятниця 30 вересня 2022 11:44
В Хмельницькій області СБУ затримала "розконсервованого" агента Росії Фото: в Хмельницькій області СБУ затримала "розконсервованого" агента Росії (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники Служби безпеки України викрили у Хмельницькій області "розконсервованого" агента, який до початку повномасштабного вторгнення Росії прибув до України з "легендою" про нібито відвідування родичів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Насправді агент повинен був створити розгалужену агентурну мережу для збору розвідувальних даних й проведення диверсій.

"Агент приїхав в Україну за особистою вказівкою колишнього керівника загону спецпризначення Росгвардії "Вітязь" полковника Сєргєя Лисюка. Цей екскомандир російського спецназу входить до найближчого оточення кремля", - пише пресслужба.

Агента обіцяли вивести на окуповані території у разі наближення лінії фронту до Хмельницької області.

Шпигуном виявився колишній спецпризначенець Росії, який брав участь у бойових діях на Кавказі, однак після відставки був "законсервований" ФСБ. Його діяльність координував полковник Євгєній Пєтрушін з позивним "Гестапо". Останній обіймав посади заступника начальника управління ФСБ по Дагестану і "першого заступника голови КДБ" самопроголошеного Придністров’я.

"Координуючись з Пєтрушіним, агент розвідував місця дислокації й переміщення підрозділів ЗСУ та збирав інформацію щодо стану мобілізації та особливостей функціонування стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури в регіоні", - пише пресслужба СБУ.

Для виконання своїх завдань агент встановив "потрібні" зв’язки з місцевими жителями й використовував закриті канали електронного зв’язку.

В Хмельницькій області СБУ затримала &quot;розконсервованого&quot; агента Росії

Фото: в Хмельницькій області СБУ затримала "розконсервованого" агента Росії (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ викрила агентурну мережу Росії, яка готувала провокації в Одесі до Дня народження голови Кремля Володимира Путіна.

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