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В Одесской области будут судить агента ФСБ под псевдонимом "Профессор"

Фото: в Одесской области будут судить агента ФСБ под псевдонимом "Профессор" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Одесской области будут судить агента России под псевдонимом "Профессор". С начала полномасштабного вторжения врага, житель Одессы сливал информацию о наших военных, их позициях и многом другом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, мужчина после 24 февраля 2022 года был завербован представителями ФСБ РФ. От российских кураторов получил псевдоним "Профессор", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что агент ФСБ собирал информацию для врага:

  • места расположения блокпостов;
  • количество и вооружение наших воинов;
  • силы противовоздушной обороны;
  • командные пункты;
  • правоохранительные органы и спецслужбы;
  • промышленные объекты военного назначения в Одесской области;
  • места поражения ракетными ударами;
  • способы укрепления штаба ОК "Юг", Одесской ОВД, СБУ и ГУНП.

Всю информацию предатель "сливал" в виде текстовых сообщений, координат с фото и видео.

"Кроме того, к сотрудничеству с вражеской спецслужбой мужчина привлек своего знакомого из Ивано-Франковска, который также был сторонником идеи объединения РФ, РБ и Украины в единое государственное образование под председательством РФ. Также обвиняемый вербовал жителей Одесской области для дальнейшего сотрудничества со страной-агрессором", - добавляет пресс-служба.

Предатель был задержан во время очередного выполнения очередного задания российских кураторов. Во время обыска правоохранители изъяли телефон, используемый агентом ФСБ для передачи информации.

Фото: в Одесской области будут судить агента ФСБ под псевдонимом "Профессор" (t.me/pgo_gov_ru)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала в освобожденном Волчанске Харьковской области коллаборанта, известного в криминальных кругах. Также был разоблачен "расконсервированный" агент России в Хмельницкой области.

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