В Одеській області у школі вибухнула граната, яку принесла на урок третьокласниця
В Одеській області у школі вибухнула учбова граната, яку принесла дев’ятирічна третьокласниця. Обійшлося лише подряпинами в одного зі школярів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
За даними правоохоронців, подія сталася в Окнянському опорному закладі Подільського району Одеської області. Дівчинка принесла гранату, аби похизуватись перед однокласниками.
Під час гри у коридорі один із хлопчиків випадково висмикнув запобіжне кільце, що спричинило вибух. Він отримав незначні подряпини, медична допомога йому не знадобилася. Інші учні та персонал школи не постраждали.
Поліцейські встановили, що гранату дівчинці передав родич, а батьки не контролювали, що дитина принесла до навчального закладу небезпечний предмет. Відносно матері дівчинки складено адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення - невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей. Санкція статті передбачає попередження або штраф до 1700 гривень.
У поліції наголосили, що батькам важливо стежити за тим, де й із ким проводять час їхні діти, та пояснювати їм небезпеку невідомих предметів, у яких може бути вибухова речовина.
РБК-Україна розповідало, що на початку листопада у селі Суховоля на Львівщині стався вибух, унаслідок якого постраждали троє 14-річних підлітків. Вони отримали опіки рук і живота та госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Правоохоронці з’ясовують обставини інциденту та походження вибухового предмета.
Раніше у Харківській області біля села Зелений Гай вибухнула граната, унаслідок чого тяжко постраждали двоє 12-річних хлопців. Діти отримали травми рук і голови.