Під Львовом вибухнув невідомий предмет: постраждали троє підлітків

У селі Суховоля Львівського району стався вибух, унаслідок якого постраждали троє підлітків. Зараз вони перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОВА у Facebook .

Постраждали троє 14-річних дітей

Інцидент трапився у неділю, 2 листопада, близько 17:15. За попередніми даними, вибухнув невідомий предмет. Постраждали три 14-річні підлітки, усі мешканці Львова. Їх доставили у лікарню Св. Миколая м. Львова.

Госпіталізовані у стані середньої тяжкості

"Підлітки отримали опіки передпліч, живота та кистей. Потерпілих у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано у лікарню Св. Миколая м. Львова", - йдеться у повідомленні.

Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини події та походження вибухового предмета.

Як поводитись при виявленні вибухонебезпечних предметів

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій закликають громадян бути максимально обережними у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів і нагадують основні правила безпеки.

Якщо ви натрапили на підозрілий предмет:

не торкайтесь його і не намагайтеся пересунути;

і не намагайтеся пересунути; позначте місце знахідки підручними засобами (палицею, каменем, шматком тканини тощо);

знахідки підручними засобами (палицею, каменем, шматком тканини тощо); попередьте інших і відійдіть на безпечну відстань - не менше 100 метрів;

і відійдіть на безпечну відстань - не менше 100 метрів; одразу зателефонуйте на номери "101" або "102" - це єдиний офіційний спосіб повідомлення про небезпечні знахідки;

на номери "101" або "102" - це єдиний офіційний спосіб повідомлення про небезпечні знахідки; не користуйтеся телефонами або раціями поблизу підозрілого предмета;

поблизу підозрілого предмета; не намагайтеся розібрати предмет або витягти з нього деталі.

У ДСНС наголошують, що небезпечні знахідки можуть бути будь-де - у полі, лісі, біля водойм, на городах чи серед руїн. Навіть незначний вплив - удар, струс, тертя або нагрівання - може призвести до вибуху.