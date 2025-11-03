ua en ru
Пн, 03 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Під Львовом вибухнув невідомий предмет: постраждали троє підлітків

Львів, Понеділок 03 листопада 2025 11:23
UA EN RU
Під Львовом вибухнув невідомий предмет: постраждали троє підлітків Правоохоронці розслідують деталі інциденту (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У селі Суховоля Львівського району стався вибух, унаслідок якого постраждали троє підлітків. Зараз вони перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОВА у Facebook.

Постраждали троє 14-річних дітей

Інцидент трапився у неділю, 2 листопада, близько 17:15. За попередніми даними, вибухнув невідомий предмет. Постраждали три 14-річні підлітки, усі мешканці Львова. Їх доставили у лікарню Св. Миколая м. Львова.

Госпіталізовані у стані середньої тяжкості

"Підлітки отримали опіки передпліч, живота та кистей. Потерпілих у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано у лікарню Св. Миколая м. Львова", - йдеться у повідомленні.

Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини події та походження вибухового предмета.

Як поводитись при виявленні вибухонебезпечних предметів

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій закликають громадян бути максимально обережними у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів і нагадують основні правила безпеки.

Якщо ви натрапили на підозрілий предмет:

  • не торкайтесь його і не намагайтеся пересунути;
  • позначте місце знахідки підручними засобами (палицею, каменем, шматком тканини тощо);
  • попередьте інших і відійдіть на безпечну відстань - не менше 100 метрів;
  • одразу зателефонуйте на номери "101" або "102" - це єдиний офіційний спосіб повідомлення про небезпечні знахідки;
  • не користуйтеся телефонами або раціями поблизу підозрілого предмета;
  • не намагайтеся розібрати предмет або витягти з нього деталі.

У ДСНС наголошують, що небезпечні знахідки можуть бути будь-де - у полі, лісі, біля водойм, на городах чи серед руїн. Навіть незначний вплив - удар, струс, тертя або нагрівання - може призвести до вибуху.

Читайте також про те, що у жовтні у центрі Дніпра вибухнув невідомий предмет у руках підлітка. Постраждалого госпіталізували.

Раніше ми писали про те, що на початку жовтня у Києві один з водіїв кинув бойову гранату "Ф-1" у бік маршрутного таксі, яке виїжджало на маршрут. У результаті вибуху ніхто не постраждав.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Вибух Підлітки
Новини
По Україні скасували графіки відключень: коли світло знову може зникнути
По Україні скасували графіки відключень: коли світло знову може зникнути
Аналітика
Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН