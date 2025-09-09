У Харківській області діти постраждали від детонації вибухового предмета, - ДСНС

У Харківській області внаслідок детонування вибухонебезпечного предмета постраждали діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

Надзвичайна подія сталась у Куп’янському районі неподалік села Зелений Гай. Вибухнула, попередньо, граната. У результаті події постраждали двоє 12-річних хлопців. Діти отримали травми рук та голови. Стан постраждалих медики оцінюють як тяжкий. У ДСНС нагадали, що вибухонебезпечні предмети можуть становити смертельну загрозу. Їх не можна торкатись, піднімати та самостійно переміщати. "Шановні батьки! Подбайте про безпеку своїх дітей - розкажіть їм про небезпеку мін та боєприпасів!" - ідеться у повідомленні.