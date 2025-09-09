ua en ru
У Харківській області діти постраждали від детонації вибухового предмета, - ДСНС

Харків, Вівторок 09 вересня 2025 02:33
UA EN RU
У Харківській області діти постраждали від детонації вибухового предмета, - ДСНС Фото: діти постраждали від вибуху невідомого предмета (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У Харківській області внаслідок детонування вибухонебезпечного предмета постраждали діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

Надзвичайна подія сталась у Куп’янському районі неподалік села Зелений Гай. Вибухнула, попередньо, граната.

У результаті події постраждали двоє 12-річних хлопців. Діти отримали травми рук та голови. Стан постраждалих медики оцінюють як тяжкий.

У ДСНС нагадали, що вибухонебезпечні предмети можуть становити смертельну загрозу. Їх не можна торкатись, піднімати та самостійно переміщати.

"Шановні батьки! Подбайте про безпеку своїх дітей - розкажіть їм про небезпеку мін та боєприпасів!" - ідеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна з посиланням на ДСНС повідомляло, що в Україні з’явилися небезпечні боєприпаси, схожі на іграшки. Це кулькові осколкові авіабомби ШОАБ-0,5. Вони можуть виглядати як маленькі сріблясті м'ячики, що особливо приваблює дітей.

Ці боєприпаси мають велику зону ураження. Частина з них після розльоту не вибухає одразу, але може здетонувати від будь-якого дотику.

Також у ДСНС випустили пам'ятку для тих, хто побачив уламок дрона, ракети чи інший невідомий предмет. У такому випадку потрібно:

  • не підходити до знахідки та не чіпати її;
  • відійти подалі;
  • зателефонувати 101;
  • описати місце знахідки;
  • вказати адресу.
