У Харківській області діти постраждали від детонації вибухового предмета, - ДСНС
У Харківській області внаслідок детонування вибухонебезпечного предмета постраждали діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.
Надзвичайна подія сталась у Куп’янському районі неподалік села Зелений Гай. Вибухнула, попередньо, граната.
У результаті події постраждали двоє 12-річних хлопців. Діти отримали травми рук та голови. Стан постраждалих медики оцінюють як тяжкий.
У ДСНС нагадали, що вибухонебезпечні предмети можуть становити смертельну загрозу. Їх не можна торкатись, піднімати та самостійно переміщати.
"Шановні батьки! Подбайте про безпеку своїх дітей - розкажіть їм про небезпеку мін та боєприпасів!" - ідеться у повідомленні.
Раніше РБК-Україна з посиланням на ДСНС повідомляло, що в Україні з’явилися небезпечні боєприпаси, схожі на іграшки. Це кулькові осколкові авіабомби ШОАБ-0,5. Вони можуть виглядати як маленькі сріблясті м'ячики, що особливо приваблює дітей.
Ці боєприпаси мають велику зону ураження. Частина з них після розльоту не вибухає одразу, але може здетонувати від будь-якого дотику.
Також у ДСНС випустили пам'ятку для тих, хто побачив уламок дрона, ракети чи інший невідомий предмет. У такому випадку потрібно:
- не підходити до знахідки та не чіпати її;
- відійти подалі;
- зателефонувати 101;
- описати місце знахідки;
- вказати адресу.