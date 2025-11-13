В Одесской области в школе взорвалась граната, которую принесла на урок третьеклассница

В Одесской области в школе взорвалась учебная граната, которую принесла девятилетняя третьеклассница. Обошлось лишь царапинами у одного из школьников.

По данным правоохранителей, происшествие произошло в Окнянском опорном заведении Подольского района Одесской области. Девочка принесла гранату, чтобы похвастаться перед одноклассниками.

Во время игры в коридоре один из мальчиков случайно выдернул предохранительное кольцо, что вызвало взрыв. Он получил незначительные царапины, медицинская помощь ему не понадобилась. Другие ученики и персонал школы не пострадали.

Полицейские установили, что гранату девочке передал родственник, а родители не контролировали, что ребенок принес в учебное заведение опасный предмет. В отношении матери девочки составлены административные материалы по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях - невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Санкция статьи предусматривает предупреждение или штраф до 1700 гривен.

В полиции отметили, что родителям важно следить за тем, где и с кем проводят время их дети, и объяснять им опасность неизвестных предметов, в которых может быть взрывчатое вещество.