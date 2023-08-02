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В Одеській області пролунали вибухи, повідомляють про роботу ППО

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Одеса, Середа 02 серпня 2023 01:36
В Одеській області пролунали вибухи, повідомляють про роботу ППО Фото: на Одещині пролунали вибухи, повідомляють про роботу ППО (скриншот відео)
Автор: Константин Широкун

В Одеській області було чутно вибухи під час повітряної тривоги сьогодні вночі, 2 серпня, повідомляють про роботу сил ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Мешканці всієї Одеської області, залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги! Не знімайте роботу ППО, не допомагайте ворогові", - йдеться у повідомленні голови ОВА.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що група БпЛА типу Shahed рухається над акваторією Чорного моря у бік півдня Одеської області у напрямку Ізмаїла.

Крім того, за даними Повітряних сил, група "Шахедів" рухається до гирла Дунаю.

Атака на Одеську область триває

Керівник Одеської ОВА заявив, що ворог продовжує атакувати Південь Одеської області ударними безпілотниками. Працюють сили протиповітряної оборони. Мешканців закликають залишатися в укриттях.

Обстріл Одеси та області

Росія щоночі атакує південь України після виходу із "зернової угоди". Зокрема, в ніч на 24 липня окупанти вдарили "Шахедами" по Дунайських портах в Одеській області.

В результаті атаки в порту "Рені" було зруйновано три склади із зерном . Крім цьогопостраждали семеро людей.

Детальніше про атаку на порт, який знаходиться біля кордону з Румунією, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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