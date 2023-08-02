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В Одесской области прозвучали взрывы, сообщают о работе ПВО

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Одесса, Среда 02 августа 2023 01:36
В Одесской области прозвучали взрывы, сообщают о работе ПВО Фото: в Одесской области прозвучали взрывы, сообщают о работе ПВО (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

В Одесской области были слышны взрывы во время воздушной тревоги сегодня ночью, 2 августа, сообщают о работе сил ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Жители всей Одесской области, оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! Не снимайте работу ПВО, не помогайте врагу", - говорится в сообщении главы ОВА.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что группа БпЛА типа Shahed двигается над акваторией Черного моря в сторону юга Одесской области, по направлению к Измаилу.

Кроме того, по данным Воздушных сил, группа "Шахедов" двигается к устью Дуная.

Атака на Одесскую область продолжается

Руководитель Одесской ОВА заявил, что враг продолжает атаковать Юг Одесской области ударными беспилотниками. Работают силы противовоздушной обороны. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Обстрел Одессы и области

Россия каждую ночь атакует юг Украины после выхода из "зернового соглашения". В частности, в ночь на 24 июля оккупанты ударили "Шахедами" по Дунайским портам в Одесской области.

В результате атаки в порту "Рени" были разрушены три склада с зерном. Помимо этого пострадали семь человек.

Подробнее об атаке на порт, который находится у границы с Румынией, - читайте в материале РБК-Украина.

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