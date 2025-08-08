ua en ru
Пт, 08 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Чоловік намагався потрапити до Молдови на параплані: горе-пілота затримали

Хмельницький, П'ятниця 08 серпня 2025 12:18
UA EN RU
Чоловік намагався потрапити до Молдови на параплані: горе-пілота затримали Фото: ДПСУ затримала чоловіка, який намагався потрапити до Молдови (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталія Юрченко

Українець намагався незаконно потрапити до Молдови. Чоловік для цього використав параплан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як зазначили в ДПСУ, 48-річний мешканець Хмельницької області вирішив перетнути кордон на параплані, купленому в інтернеті за 500 євро

Для "зльоту" чоловік обрав поле неподалік державного кордону та планував летіти без документів і будь-якої навігації, тобто "на око".

"Політ, який міг закінчитися трагедією, прикордонники Могилів-Подільського загону зупинили ще до старту", - повідомляють прикордонники.

Бійці ДПСУ затримали порушника, його притягнули до адмінвідповідальності.

Фото: ДПСУ затримала чоловіка-порушника (t.me/DPSUkr)

Виїзд чоловіків за кордон

Під час дії воєнного стану виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років за межі України забороняється. Втім, деяким категоріям військовозобов'язаних дозволяється виїжджати за кордон. Більше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, у травні член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомляв, що в Україні можуть переглянути підхід до виїзду чоловіків віком до 24 років.

За його словами, обговорюється ідея, щоб не обмежувати в пересуванні таких громадян. Нардеп зазначав, що в короткостроковій перспективі в парламенті будуть законодавчі ініціативи.

У липні спікер парламенту Руслан Стефанчук підтвердив, що у Раді обговорюють можливість виїзду за кордон чоловіків до 24 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДПСУ Виїзд за кордон Прикордонники
Новини
Пошкоджені будинки та дитсадок: з'явились кадри наслідків масованої атаки на Бучу
Пошкоджені будинки та дитсадок: з'явились кадри наслідків масованої атаки на Бучу
Аналітика
"Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки