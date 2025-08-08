Чоловік намагався потрапити до Молдови на параплані: горе-пілота затримали

Українець намагався незаконно потрапити до Молдови. Чоловік для цього використав параплан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Політ, який міг закінчитися трагедією, прикордонники Могилів-Подільського загону зупинили ще до старту", - повідомляють прикордонники.

Для "зльоту" чоловік обрав поле неподалік державного кордону та планував летіти без документів і будь-якої навігації, тобто "на око".

Як зазначили в ДПСУ, 48-річний мешканець Хмельницької області вирішив перетнути кордон на параплані, купленому в інтернеті за 500 євро

Виїзд чоловіків за кордон

Під час дії воєнного стану виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років за межі України забороняється. Втім, деяким категоріям військовозобов'язаних дозволяється виїжджати за кордон. Більше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, у травні член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомляв, що в Україні можуть переглянути підхід до виїзду чоловіків віком до 24 років.

За його словами, обговорюється ідея, щоб не обмежувати в пересуванні таких громадян. Нардеп зазначав, що в короткостроковій перспективі в парламенті будуть законодавчі ініціативи.

У липні спікер парламенту Руслан Стефанчук підтвердив, що у Раді обговорюють можливість виїзду за кордон чоловіків до 24 років.