В Одеській області пасажирський автобус влетів у фуру: є загиблі
У п'ятницю, 9 грудня, в районі Знам'янки (Одеська область) сталася ДТП за участю рейсового автобуса Львів-Одеса та фурою. Внаслідок зіткнення є загиблі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.
За даними очевидців, автобус через удар залишився без носової частини, де сиділи водії (основний та запасний). Внаслідок зіткнення вони отримали травми несумісні із життям.
Крім того, у ДТП постраждали ще чотири пасажири рейсового автобуса.
Фото: наслідки аварії на Одещині (t.me/our_odessa)
Нагадаємо, 30 листопада на трасі Київ-Чоп сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Внаслідок аварії правоохоронці перекрили усі смуги руху у напрямку столиці.
Як раніше повідомляли в поліції, масові відключення світла після російських ракетних ударів призвели до того, що у шість разів збільшилася кількість загиблих у ДТП.
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