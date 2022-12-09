В Одеській області пасажирський автобус влетів у фуру: є загиблі

У п'ятницю, 9 грудня, в районі Знам'янки (Одеська область) сталася ДТП за участю рейсового автобуса Львів-Одеса та фурою. Внаслідок зіткнення є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За даними очевидців, автобус через удар залишився без носової частини, де сиділи водії (основний та запасний). Внаслідок зіткнення вони отримали травми несумісні із життям.

Крім того, у ДТП постраждали ще чотири пасажири рейсового автобуса.

Фото: наслідки аварії на Одещині (t.me/our_odessa)