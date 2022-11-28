Як змінилася кількість ДТП через відключення світла: відповідь патрульної поліції

Масові відключення світла після російських ракетних ударів призвели до того, що у шість разів збільшилася кількість загиблих у ДТП.

Про це заявив речник патрульної поліції Києва Андрій Молокоєдов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Приблизно на 55% збільшилася кількість аварій із постраждалими. Якщо брати пішоходів, то вдвічі збільшилися дорожні пригоди за участю пішоходів. Також більш ніж удвічі збільшилася їхня кількість на пішохідних переходах. Усього ж кількість аварій із загиблими збільшилася у шість разів", - відзначив Молокоєдов.

Нагадаємо, сьогодні в режимі аварійних відключень перебувають 55% абонентів у Києві.

Раніше енергетики повідомляли, що з 26 листопада світло у Києві включатиметься таким чином, щоб перерва в електропостачанні для кожного мешканця становила не більше 5 годин.

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