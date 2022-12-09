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В Одесской области пассажирский автобус влетел в фуру: есть погибшие

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Одесская область, Пятница 09 декабря 2022 09:49
В Одесской области пассажирский автобус влетел в фуру: есть погибшие Фото: в Одесской области пассажирский автобус влетел в фуру (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В пятницу, 9 декабря, в районе Знаменки (Одесская область) произошло ДТП с участием рейсового автобуса Львов-Одесса и фурой. В результате столкновения есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По данным очевидцев, автобус из-за удара остался без носовой части, где сидели водители (основной и запасной). В результате столкновения они получили травмы несовместимые с жизнью.

Кроме того, в ДТП пострадали еще четыре пассажира рейсового автобуса.

Фото: последствия аварии в Одесской области (t.me/our_odessa)

Напомним, 30 ноября на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием трех автомобилей. Вследствие аварии правоохранители перекрыли все полосы движения в направлении столицы.

Как ранее сообщали в полиции, массовые отключения света после российских ракетных ударов привели к тому, что в шесть раз увеличилось количество погибших в ДТП.

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