ua ru
Ср, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На трасі Київ-Чоп сталася масштабна ДТП: рух у бік столиці перекрито

Новость на русском →
Київська область, Середа 30 листопада 2022 08:54
На трасі Київ-Чоп сталася масштабна ДТП: рух у бік столиці перекрито Фото: на трасі Київ-Чоп сталася масштабна ДТП (t.me/kyivregionpatrolpolice)
Автор: Руслан Гаращенко

Під ранок 30 листопада на трасі Київ-Чоп сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Внаслідок аварії всі смуги руху у напрямку столиці перекриті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення патрульної поліції Київської області в Telegram.

Як розповіли правоохоронці, аварії сталася неподалік села Копилів у Бучанському районі. ДТП сталося за участю 3 транспортних засобів: мікроавтобусів Fiat Ducato, Mercedes Sprinter та вантажівки Man TGA.

За попередніми даними, внаслідок зіткнення є постраждалі.

"В результаті ДТП усі смуги руху у напрямку м. Київ перекриті. Організовано реверсивний рух. Водії, з розумінням поставтеся до тимчасових незручностей, заздалегідь плануйте свої маршрути з огляду на вказану інформацію", - зазначили в поліції.

На трасі Київ-Чоп сталася масштабна ДТП: рух у бік столиці перекрито

Фото: попереднє місце ДТП (Goggle карти)

Нагадаємо, за даними поліції, масові відключення світла після російських ракетних ударів призвели до того, що в шість разів збільшилася кількість загиблих у ДТП.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Киев-Чоп
NEWS
До восьми годин без світла. Яка ситуація зі світлом в областях України
До восьми годин без світла. Яка ситуація зі світлом в областях України
DAILY
Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію
Ростислав Шаправськийголовний редактор Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію