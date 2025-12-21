В Одеській області оновили умови перетину кордону з Молдовою та Румунією: що змінилося

Міжнародні пасажирські та вантажні перевізники можуть перетинати кордон з Молдовою та Румунією через пункти пропуску в Одеській області. Доїзд до цих пунктів відбувається автомобільною дорогою М-15 "Одеса - Рені".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.
Йдеться, зокрема, про пункти пропуску:
Для перетину кордону згаданих пунктів пропуску необхідна реєстрація в "єЧерзі" як для автобусів, так і вантажівок
"Зважаючи на обмежену пропускну здатність дороги, що веде до цих пунктів пропуску з Одеси, просимо закладати додатковий час для доїзду до цих пунктів пропуску", - зазначили у відомстві.
Також для автобусів і вантажівок доступні альтернативні пункти пропуску з Молдовою у Чернівецькій та Вінницькій областях, які працюють у посиленому режимі.
Нагадаємо, на українсько-молдовському кордоні на пунктах пропуску запроваджували обмеження. Російські окупанти атакували цей міст дроном 19 грудня.
Окрім того, безпілотник влучив у автомобіль, який рухався по мосту. Внаслідок атаки загинула жінка, троє її дітей госпіталізовані з травмами та гострою реакцією на стрес.
Віцепрем’єр з питань відновлення України Олексій Кулеба повідомив, що через ці атаки країна терміново опрацьовує нові маршрути для пасажирського, вантажного та транзитного транспорту. Робота ведеться у координації з Молдовою.
