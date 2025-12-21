RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Одесской области обновили условия пересечения границы с Молдовой и Румынией: что изменилось

Фото: в Одесской области обновили условия пересечения границы с Молдовой и Румынией (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Международные пассажирские и грузовые перевозчики могут пересекать границу с Молдовой и Румынией через пункты пропуска в Одесской области. Доезд к этим пунктам происходит по автомобильной дороге М-15 "Одесса - Рени".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Речь идет, в частности, о пунктах пропуска:

  • "Паланка - Маяки - Удобное";
  • "Рени - Джурджулешты";
  • "Табаки - Мирное";
  • "Виноградовка - Вулканешты";
  • "Малоярославец - Чадыр Лунга 1";
  • "Августовское - Бесарьябка";
  • "Новые Трояны - Чадыр Лунга";
  • "Староказачье - Тудора";
  • "Орловка - Исакча".

Для пересечения границы упомянутых пунктов пропуска необходима регистрация в "еЧерзи" как для автобусов, так и грузовиков

"Учитывая ограниченную пропускную способность дороги, ведущей к этим пунктам пропуска из Одессы, просим закладывать дополнительное время для проезда к этим пунктам пропуска", - отметили в ведомстве.

Также для автобусов и грузовиков доступны альтернативные пункты пропуска с Молдовой в Черновицкой и Винницкой областях, которые работают в усиленном режиме.

 

Удар по мосту в Одесской области

Напомним, на украинско-молдавской границе на пунктах пропуска вводили ограничения. Российские оккупанты атаковали этот мост дроном 19 декабря.

Кроме того, беспилотник попал в автомобиль, который двигался по мосту. В результате атаки погибла женщина, трое ее детей госпитализированы с травмами и острой реакцией на стресс.

Вице-премьер по вопросам восстановления Украины Алексей Кулеба сообщил, что из-за этих атак страна срочно прорабатывает новые маршруты для пассажирского, грузового и транзитного транспорта. Работа ведется в координации с Молдовой.

Подробнее о причинах атак России на мосты в Одесской области читайте в материале РБК-Украина.

