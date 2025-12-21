В Одеській області оновили умови перетину кордону з Молдовою та Румунією: що змінилося

Міжнародні пасажирські та вантажні перевізники можуть перетинати кордон з Молдовою та Румунією через пункти пропуску в Одеській області. Доїзд до цих пунктів відбувається автомобільною дорогою М-15 "Одеса - Рені".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Йдеться, зокрема, про пункти пропуску:

"Паланка - Маяки - Удобне";

"Рені - Джурджулешти";

"Табаки - Мирне";

"Виноградівка - Вулканешти";

"Малоярославець - Чадир Лунга 1";

"Серпневе - Бесар’ябка";

"Нові Трояни - Чадир Лунга";

"Старокозаче - Тудора";

"Орлівка - Ісакча".

Для перетину кордону згаданих пунктів пропуску необхідна реєстрація в "єЧерзі" як для автобусів, так і вантажівок

"Зважаючи на обмежену пропускну здатність дороги, що веде до цих пунктів пропуску з Одеси, просимо закладати додатковий час для доїзду до цих пунктів пропуску", - зазначили у відомстві.

Також для автобусів і вантажівок доступні альтернативні пункти пропуску з Молдовою у Чернівецькій та Вінницькій областях, які працюють у посиленому режимі.