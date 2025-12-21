ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

В Одеській області оновили умови перетину кордону з Молдовою та Румунією: що змінилося

Одеська область, Неділя 21 грудня 2025 15:25
В Одеській області оновили умови перетину кордону з Молдовою та Румунією: що змінилося Фото: в Одеській області оновили умови перетину кордону з Молдовою та Румунією (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міжнародні пасажирські та вантажні перевізники можуть перетинати кордон з Молдовою та Румунією через пункти пропуску в Одеській області. Доїзд до цих пунктів відбувається автомобільною дорогою М-15 "Одеса - Рені".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Йдеться, зокрема, про пункти пропуску:

  • "Паланка - Маяки - Удобне";
  • "Рені - Джурджулешти";
  • "Табаки - Мирне";
  • "Виноградівка - Вулканешти";
  • "Малоярославець - Чадир Лунга 1";
  • "Серпневе - Бесар’ябка";
  • "Нові Трояни - Чадир Лунга";
  • "Старокозаче - Тудора";
  • "Орлівка - Ісакча".

Для перетину кордону згаданих пунктів пропуску необхідна реєстрація в "єЧерзі" як для автобусів, так і вантажівок

"Зважаючи на обмежену пропускну здатність дороги, що веде до цих пунктів пропуску з Одеси, просимо закладати додатковий час для доїзду до цих пунктів пропуску", - зазначили у відомстві.

Також для автобусів і вантажівок доступні альтернативні пункти пропуску з Молдовою у Чернівецькій та Вінницькій областях, які працюють у посиленому режимі.

Удар по мосту в Одеській області

Нагадаємо, на українсько-молдовському кордоні на пунктах пропуску запроваджували обмеження. Російські окупанти атакували цей міст дроном 19 грудня.

Окрім того, безпілотник влучив у автомобіль, який рухався по мосту. Внаслідок атаки загинула жінка, троє її дітей госпіталізовані з травмами та гострою реакцією на стрес.

Віцепрем’єр з питань відновлення України Олексій Кулеба повідомив, що через ці атаки країна терміново опрацьовує нові маршрути для пасажирського, вантажного та транзитного транспорту. Робота ведеться у координації з Молдовою.

Детальніше про причини атак Росії на мости в Одеській області читайте в матеріалі РБК-Україна.

Одеса Румунія Молдова Кордон з Україною
