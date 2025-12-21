В Одесской области обновили условия пересечения границы с Молдовой и Румынией: что изменилось

Международные пассажирские и грузовые перевозчики могут пересекать границу с Молдовой и Румынией через пункты пропуска в Одесской области. Доезд к этим пунктам происходит по автомобильной дороге М-15 "Одесса - Рени".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Речь идет, в частности, о пунктах пропуска:

"Паланка - Маяки - Удобное";

"Рени - Джурджулешты";

"Табаки - Мирное";

"Виноградовка - Вулканешты";

"Малоярославец - Чадыр Лунга 1";

"Августовское - Бесарьябка";

"Новые Трояны - Чадыр Лунга";

"Староказачье - Тудора";

"Орловка - Исакча".

Для пересечения границы упомянутых пунктов пропуска необходима регистрация в "еЧерзи" как для автобусов, так и грузовиков

"Учитывая ограниченную пропускную способность дороги, ведущей к этим пунктам пропуска из Одессы, просим закладывать дополнительное время для проезда к этим пунктам пропуска", - отметили в ведомстве.

Также для автобусов и грузовиков доступны альтернативные пункты пропуска с Молдовой в Черновицкой и Винницкой областях, которые работают в усиленном режиме.