В Одесской области обновили условия пересечения границы с Молдовой и Румынией: что изменилось
Международные пассажирские и грузовые перевозчики могут пересекать границу с Молдовой и Румынией через пункты пропуска в Одесской области. Доезд к этим пунктам происходит по автомобильной дороге М-15 "Одесса - Рени".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.
Речь идет, в частности, о пунктах пропуска:
- "Паланка - Маяки - Удобное";
- "Рени - Джурджулешты";
- "Табаки - Мирное";
- "Виноградовка - Вулканешты";
- "Малоярославец - Чадыр Лунга 1";
- "Августовское - Бесарьябка";
- "Новые Трояны - Чадыр Лунга";
- "Староказачье - Тудора";
- "Орловка - Исакча".
Для пересечения границы упомянутых пунктов пропуска необходима регистрация в "еЧерзи" как для автобусов, так и грузовиков
"Учитывая ограниченную пропускную способность дороги, ведущей к этим пунктам пропуска из Одессы, просим закладывать дополнительное время для проезда к этим пунктам пропуска", - отметили в ведомстве.
Также для автобусов и грузовиков доступны альтернативные пункты пропуска с Молдовой в Черновицкой и Винницкой областях, которые работают в усиленном режиме.
Удар по мосту в Одесской области
Напомним, на украинско-молдавской границе на пунктах пропуска вводили ограничения. Российские оккупанты атаковали этот мост дроном 19 декабря.
Кроме того, беспилотник попал в автомобиль, который двигался по мосту. В результате атаки погибла женщина, трое ее детей госпитализированы с травмами и острой реакцией на стресс.
Вице-премьер по вопросам восстановления Украины Алексей Кулеба сообщил, что из-за этих атак страна срочно прорабатывает новые маршруты для пассажирского, грузового и транзитного транспорта. Работа ведется в координации с Молдовой.
Подробнее о причинах атак России на мосты в Одесской области читайте в материале РБК-Украина.