В Одеській області масштабна пожежа: через вітер вогонь перекинувся на нацпарк

За даними рятувальників, наразі площа пожежі сягає понад 10 гектарів. Через пориви сильного вітру вогонь швидко розповсюджуються на значну площу. Це призвело до того, що полум’я поширилось на територію одного з національних парків області.

Для недопущення розповсюдження вогню на житловий сектор чергують пожежно-рятувальні підрозділи.

"Вкотре закликаємо наших громадян не провокувати пожежі сухої рослинності, невеличка іскра може спричинити масштабну пожежу, яка може призвести до непоправних наслідків", - зауважили рятувальники.

Фото: в Одеській області сталась масштабна пожежа 18 березня (t.me/dsns_telegram)

Пожежі в Україні

Нагадаємо, у лютому серйозна пожежа сталась в центрі управління відходами у селі Фастівець Київської області. Її ліквідація тривала понад чотири години, і пожежники доклали великих зусиль, щоб повністю загасити вогонь та запобігти подальшому поширенню.

А у березні у Дарницькому районі Києва сталася пожежа на відкритій території ландшафтного заказника "Осокорківські луки". Рятувальники вже працюють над ліквідацією вогню.