Львівщина в полум’ї: понад 5000 кв. метрів сухої рослинності вигоріло за добу

Фото: Загроза для природи та людей (facebook.com.DSNSSUMY)

На Львівщині за останню добу сталося шість масштабних пожеж, які знищили понад 5200 кв. м сухої трави та чагарників. Вогонь загрожував житловим будинкам і завдав шкоди екосистемі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Вогонь знищив понад 5200 кв. м сухої трави та чагарників у селах Опори, Волоща, Уличне та Нагуєвичі Дрогобицького району, Хащів Самбірського району та Дашава Стрийського району. Полум’я не лише знищило все живе на цих територіях, а й становило загрозу для житлових будинків та довкілля. Рятувальники закликають мешканців не палити сухостій, адже неконтрольований вогонь може призвести до масштабної екологічної катастрофи.