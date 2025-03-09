В одному з районів Києва спалахнула пожежа: в місті видно задимлення (відео)

У Дарницькому районі Києва сталася пожежа на відкритій території ландшафтного заказника "Осокорківські луки". Рятувальники вже працюють над ліквідацією вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Водночас, місцеві жителі повідомляють про сильне задимлення в повітрі, що помітно з різних частин Києва.

Рятувальники оперативно виїхали на місце події та розпочали гасіння вогню. Наразі вони працюють над ліквідацією пожежі, щоб запобігти її подальшому поширенню.

Як з'ясувалося, загоряння сталося на відкритій території ландшафтного заказника "Осокорківські луки". Вогонь охопив окремі осередки трав'яного настилу та очерету, що спричинило значне задимлення в районі.

Сьогодні в Київській міській державній адміністрації повідомили про спалах пожежі в Дарницькому районі столиці.

Пожежі в Україні

Нагадаємо, що минулого місяця в Україні сталися кілька масштабних пожеж, які привернули значну увагу. Однією з найбільш серйозних подій стала пожежа в центрі управління відходами, що сталася в селі Фастівець Київської області.

Ліквідація пожежі тривала понад чотири години, і пожежники доклали великих зусиль, щоб повністю загасити вогонь та запобігти подальшому поширенню.

Пожежа створила серйозну загрозу навколишньому середовищу, адже вогонь охопив великі площі.

Крім того, у Львівській області того ж місяця за одну добу сталося шість масштабних пожеж, які знищили понад 5200 квадратних метрів сухої трави та чагарників.

Вогонь не лише завдав шкоди екосистемі, але й створив загрозу для житлових будинків. Рятувальники швидко прибули на місце події та почали боротьбу з вогнем, проте значні території постраждали від стихії.

Детальніше про причини та наслідки пожеж, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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