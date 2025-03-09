В одному з районів Києва спалахнула пожежа: в місті видно задимлення (відео)
У Дарницькому районі Києва сталася пожежа на відкритій території ландшафтного заказника "Осокорківські луки". Рятувальники вже працюють над ліквідацією вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Сьогодні в Київській міській державній адміністрації повідомили про спалах пожежі в Дарницькому районі столиці.
Як з'ясувалося, загоряння сталося на відкритій території ландшафтного заказника "Осокорківські луки". Вогонь охопив окремі осередки трав'яного настилу та очерету, що спричинило значне задимлення в районі.
Рятувальники оперативно виїхали на місце події та розпочали гасіння вогню. Наразі вони працюють над ліквідацією пожежі, щоб запобігти її подальшому поширенню.
Водночас, місцеві жителі повідомляють про сильне задимлення в повітрі, що помітно з різних частин Києва.
Пожежі в Україні
Нагадаємо, що минулого місяця в Україні сталися кілька масштабних пожеж, які привернули значну увагу. Однією з найбільш серйозних подій стала пожежа в центрі управління відходами, що сталася в селі Фастівець Київської області.
Ліквідація пожежі тривала понад чотири години, і пожежники доклали великих зусиль, щоб повністю загасити вогонь та запобігти подальшому поширенню.
Пожежа створила серйозну загрозу навколишньому середовищу, адже вогонь охопив великі площі.
Крім того, у Львівській області того ж місяця за одну добу сталося шість масштабних пожеж, які знищили понад 5200 квадратних метрів сухої трави та чагарників.
Вогонь не лише завдав шкоди екосистемі, але й створив загрозу для житлових будинків. Рятувальники швидко прибули на місце події та почали боротьбу з вогнем, проте значні території постраждали від стихії.
Детальніше про причини та наслідки пожеж, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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